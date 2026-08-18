Layangan Agustusan Warnai Langit PIK2, Kite Festival Jadi Pengisi Liburan Keluarga

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Langit kawasan Land’s End Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, tampak semarak saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Layang-layang beragam warna dan ukuran mewarnai angkasa destinasi tepi pantai itu dalam Kite Festival.

Pesta layang-layang tersebut merupakan salah satu agenda puncak PIK Merdeka Fest yang berlangsung sepanjang Agustus 2026. Festival dalam rangka agustusan itu digelar mulai pukul 09.00 sampai 18.00 WIB.

Selama Kite Festival, masyarakat bisa datang dan menikmati pertunjukan secara gratis. Salah satu atraksi yang ditampilkan ialah Giant Indonesian Flag Kite, yakni layangan raksasa bernuansa bendera Indonesia.

Atraksi tersebut menghadirkan suasana berbeda dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI.

Selain mengikuti perlombaan khas 17 Agustus di lingkungan masing-masing, masyarakat juga memiliki pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sembari menikmati pertunjukan layang-layang di Land’s End PIK2.

Rina, salah satu orang tua yang datang bersama anaknya, mengatakan keluarganya sengaja datang untuk mencari kegiatan ringan guna mengisi hari libur.