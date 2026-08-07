Layani 600 Ribu Pensiunan Setiap Bulan, Kantor Pos Raih Apresiasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) mencatatkan angka pelayanan pembayaran pensiun bagi lebih dari 600.000 penerima manfaat melalui jaringan 4.000 titik Kantor Pos.

Seperti diketahui, sebagai mitra bayar yang telah dipercaya selama bertahun-tahun oleh PT Taspen (Persero) untuk pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PT Asabri (Persero) untuk pensiunan TNI serta Polri.

Angka tersebut menjadikan Pos Indonesia sebagai mitra bayar pensiun terbesar di luar jalur perbankan. Dari total 3,25 juta pensiunan ASN yang terdaftar di Taspen per Juni 2026 yang disalurkan melalui 46 mitra bayar, Pos Indonesia menangani porsi yang substansial.

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Kepercayaan ini terus meningkat, pada pertengahan 2025, sebanyak 142.000 pensiunan Taspen yang sebelumnya menerima pembayaran melalui jalur perbankan turut dialihkan ke Kantor Pos, menambah ratusan ribu pensiunan Taspen dan Asabri yang sudah lebih dulu dilayani.

Kinerja tersebut mendapat apresiasi dari Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), lembaga pemantau birokrasi dan pelayanan publik.

Chairman IBSW, Nova Andika menyatakan pelayanan pensiun merupakan salah satu indikator paling konkret dari kualitas birokrasi dan pelayanan publik sebuah institusi.

"Apa yang ditunjukkan oleh Pos Indonesia setiap bulannya adalah wujud nyata dari birokrasi yang melayani, bukan sekadar birokrasi administratif," ujar Nova dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Junat (7/8).

Adapun layanan pembayaran pensiun di Kantor Pos dirancang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan pensiunan yang beragam.