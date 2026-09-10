Layani Lebih dari 8.000 Ton Barang, KALOG Express Torehkan Pengiriman Tertinggi Sepanjang 2026

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik melalui layanan KALOG Express terus memperkuat perannya dalam menghadirkan konektivitas logistik yang andal bagi masyarakat Indonesia.

VP of Commercial KAI Logistik Ferdian Pardosi menuturkan pada Agustus 2026, volume pengiriman KALOG Express mencapai 8.369 ton atau lebih dari 310 ribu paket, meningkat sekitar 30% dibandingkan rata-rata volume bulanan semester I 2026 sekaligus menjadi capaian volume bulanan tertinggi sepanjang tahun berjalan.

Ferdian mengatakan pertumbuhan volume pada Agustus menjadi sinyal positif terhadap perkembangan bisnis angkutan ritel sekaligus menunjukkan adanya peningkatan aktivitas logistik memasuki paruh kedua 2026.

”Memasuki semester 2, kinerja KALOG Express menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan dan mencatatkan kinerja tertinggi pada Agustus 2026, dengan pertumbuhan sekitar 30% jika dibandingkan rerata kinerja volume pada semester 1 tahun 2026. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan logistik yang aman, andal, dan memiliki konektivitas antardaerah terus berkembang," ujar Ferdian.

Pada Agustus, pengiriman KALOG Express didominasi oleh paket sebanyak 269.449 kiriman, disusul sepeda motor sebanyak 20.165 unit dan hewan peliharaan sebanyak 15.968 ekor.

Pengiriman sepeda motor pada periode ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun berjalan.

“Momentum libur nasional yang berdekatan dengan akhir pekan turut meningkatkan mobilitas masyarakat, yang kemudian mendorong kebutuhan pengiriman sepeda motor guna menunjang mobilitas masyarakat di kota tujuan,” tutur Ferdian.

"Pertumbuhan ini juga menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan KALOG Express, yang menawarkan tarif pengiriman sepeda motor yang kompetitif dan relatif lebih terjangkau dengan keunggulan dan kemudahan layanan," imbuhnya.