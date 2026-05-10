Layani Pengiriman Hasil Bumi & Hewan Ternak, KAI Logistik Teken MoU dengan Bogantara

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bogantara Indo Transport (Bogantara) pada Kamis (7/5).

Kolaborasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam pengembangan layanan pengiriman komoditas baru, khususnya hasil bumi dan hewan ternak.

Kerja sama ini menandai sinergi perdana KAI Logistik dalam menghadirkan solusi distribusi untuk komoditas pangan strategis secara masif yang selama ini belum banyak dilayani melalui moda kereta api.

Inisiatif ini juga menjadi bagian dari transformasi perusahaan dalam memperluas portofolio layanan berbasis kebutuhan pasar yang terus berkembang serta penguatan rantai pasok sektor peternakan dan pangan nasional.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan distribusi hewan ternak yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan, menyampaikan langkah ini sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menjadi penyedia solusi logistik terintegrasi.

“Sejalan dengan visi untuk menjadi perusahaan total logistics solution, kami melalui layanan KALOG Plus berupaya menghadirkan solusi logistik yang mampu memenuhi kebutuhan pengiriman multikomoditas dalam jumlah besar, termasuk sumber daya pangan hasil bumi dan ternak," ujar Yuskal.

"Ini merupakan komoditas baru yang cukup menantang bagi kami, dan mendorong kami untuk berinovasi dalam mengembangkan layanan baru termasuk pengembangan gerbong pengangkut khusus berupa kontainer yang dimodifikasi dan disesuaikan untuk pengangkutan dalam jumlah besar," imbuhnya.