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Layani Warga Terdampak Asap, Dinkes Palembang Dirikan Posko Kesehatan 24 Jam

Layani Warga Terdampak Asap, Dinkes Palembang Dirikan Posko Kesehatan 24 Jam
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Posko Kesehatan untuk warga terdampak kabut asap. Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperkuat layanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Posko kesehatan disiagakan selama 24 jam, termasuk di kawasan yang berdekatan dengan titik karhutla.

Dinas Kesehatan Kota Palembang telah mendirikan posko kesehatan di Perumahan Kartika Mataram, Kelurahan Talang Jambe yang berada tidak jauh dari lokasi karhutla.

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Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Fenty Aprina mengatakan posko tersebut disiapkan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang terdampak asap.

"Siang tadi kami sudah mendirikan tenda Posko Kesehatan di Perumahan Kartika Mataram, di dekat lokasi karhutla," ujar Fenty, Selasa (6/10/2026).

Posko kesehatan tersebut beroperasi selama selama 24 jam dengan dukungan tenaga medis dari Puskesmas Talang Betutu, Talang Jambe, Sukarami, dan Sosial.

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Petugas dibagi dalam tiga shift agar pelayanan kesehatan tetap tersedia.

Menurut Fenty, keberadaan posko kesehatan akan disesuaikan dengan kondisi karhutla dan kebutuhan masyarakat.

Enam puskesmas di Palembang siaga 24 jam melayani warga terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

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