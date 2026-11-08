Layar Marlupi

jpnn.com - SAAT melayat Jumat malam kemarin saya ikut bertepuk tangan berkali-kali. Wanita di sebelah saya juga terus bertepuk tangan sambil terisak-isak sedih.

Wanita itu putri pertama jenazah yang disemayamkan di situ –di rumah duka Adi Jasa, Surabaya.

Nama wanita terisak itu Fifi Sijangga. Nama ibunya yang meninggal Marlupi Sijangga –tokoh legenda balet Indonesia.

Marlupi meninggal di usia 90 tahun –di adat Tionghoa biasa membulatkan angka 89 menjadi 90. Di hari Marlupi meninggal itu nyaris bersamaan dengan usia ke-70 akademi balet yang dia dirikan: Marlupi Dance Academy.

Marlupi sebenarnya punya keinginan di ulang tahun ke-70 akademi tari itu, diadakan pertunjukan balet yang istimewa di Jakarta: di Taman Ismail Marzuki. Memang satu prestasi besar sebuah akademi bisa bertahan sampai umur 70 tahun –bahkan justru terus berkembang lebih maju.

Persiapan pertunjukan terus dilakukan. Bahwa puncak acaranya dilakukan di Jakarta karena pertumbuhan Marlupi Dance Academy terpesat ada di Jakarta: sudah punya lebih 25 cabang. Total lebih 50 cabang di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa 3.500 orang.

Persiapan puncak acara pun sudah matang. Ternyata Marlupi meninggal dunia. Pertunjukan tidak dibatalkan. Justru sekaligus untuk mengantarkan Marlupi menuju surganya. Pertunjukan itu disiarkan secara live streaming yang bisa ditangkap di ruang jenazah di Surabaya.

Satu layar besar dipasang di ujung ruang duka. Lima layar lainnya disebar di berbagai sudut. Saya duduk satu meja dengan tiga anak Marlupi: si sulung Fifi Sijangga dan si kembar Mar Dwatmadja dan Mar Dwatmadji. Kata "Mar" di depan nama si kembar diambil dari nama mamanya.