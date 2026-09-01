Layar Samsung Galaxy S26 Ultra Bermasalah, Sejumlah Pengguna Mengeluh

jpnn.com - Samsung Galaxy S26 Ultra dilaporkan kembali mengalami masalah pada bagian layarnya.

Hal itu diketahui setelah sejumlah pengguna Galaxy S26 Ultra melaporkan masalah pada layar.

Mereka menyebut layar Galaxy S26 Ultra muncul bayangan warna kemerahan.

Masalah itu terjadi setelah Samsung menggulirkan pembaruan perangkat lunak untuk mengatasi masalah layar kemerahan.

Dilansir dari laporan Gizmochina pada Senin, beberapa pengguna yang mendapatkan pembaruan atau melakukan kalibrasi layar di pusat layanan melaporkan munculnya bintik-bintik kecil pada layar.

Belum ada keterangan resmi dari Samsung yang mengonfirmasi kemunculan bintik tersebut berkaitan dengan proses kalibrasi maupun pembaruan perangkat lunak.

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Belum terungkap apakah masalah tersebut terjadi secara luas.

Sebelumnya, pengguna Galaxy S26 Ultra mengeluhkan layar ponsel mereka berwarna kemerahan, terutama ketika menampilkan latar berwarna putih.