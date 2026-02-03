Layvin Kurzawa Bicara Perbuatan Bobotoh Persib Bandung, Istrinya Sampai Menangis
jpnn.com - Pesepak bola asal Prancis Layvin Kurzawa akhirnya resmi menjadi bagian dari skuad Persib Bandung.
Kehadirannya disambut dengan meriah oleh puluhan ribu Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Kurzawa pun sudah menjalani latihan bersama rekan-rekan barunya. Dia tampak masih beradaptasi, dengan bantuan dari Andrew Jung, temannya sesama dari Prancis.
Hampir sepekan berlatih dengan Persib, Kurzawa mengungkapkan perasaannya. Dia mengaku takjub dengan sambutan yang diberikan Bobotoh kepadanya.
Sejak awal kedatangannya, Kurzawa merasa begitu diterima oleh suporter. Maka dari itu, dia tak sabar menanti debutnya di pertandingan resmi.
"Saya merasa sangat senang, saya merasa seperti di rumah sekarang. Terima kasih kepada semua karena saya bisa merasa seperti di rumah, karena kalian semua. Terima kasih," kata Kurzawa, dikutip Selasa (3/2/2026).
Mantan penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu tak menyangka pengumuman dirinya sebagai rekrutan anyar Persib begitu dinantikan.
Namanya disanjung dan diteriakan oleh puluhan ribu orang di stadion, bahkan membuat istrinya menangis.
Pemain baru Persib Layvin Kurzawa tak kuasa mengungkapkan perasaan harunya setelah disambut begitu besar oleh suporter Bobotoh.
