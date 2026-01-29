menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Layvin Kurzawa Hadir di Persib Bandung, Alfeandra Dewangga Merasa Terancam?

Layvin Kurzawa Hadir di Persib Bandung, Alfeandra Dewangga Merasa Terancam?

Layvin Kurzawa Hadir di Persib Bandung, Alfeandra Dewangga Merasa Terancam?
Pemain baru Layvin Kurzawa menjalani latihan perdana dengan Persib Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Rabu (28/1/2026). Foto: Dok. Persib

jpnn.com - Kehadiran Layvin Kurzawa langsung mencuri perhatian dalam skuad Persib Bandung.

Bek kiri asal Prancis itu memiliki rekam jejak mentereng di sepak bola Eropa.

Kurzawa pernah berseragam klub-klub elite, seperti AS Monaco hingga Paris Saint-Germain (PSG).

Meski Kurzawa datang dengan pengalaman besar, hal itu tidak membuat Alfeandra Dewangga merasa cemas kehilangan tempat.

Pemain yang akrab disapa Dewa tersebut justru memandang kedatangan Kurzawa sebagai suntikan positif bagi skuad Maung Bandung.

Baginya, tambahan pemain dengan jam terbang tinggi akan memperkaya kualitas tim, sekaligus membuka ruang pembelajaran bagi pemain lain.

"Kalau saya sebagai pemain, (kedatangan Kurzawa) bagus buat kedalaman tim."

"Apalagi, saya juga bisa banyak belajar darinya," ucap mantan penggawa PSIS Semarang itu.

Persib Bandung kedatangan Layvin Kurzawa. Reaksi Alfeandra Dewangga soal persaingan bek kiri jadi sorotan.

