jpnn.com - Keputusan Layvin Kurzawa mengakhiri karier sebagai pesepak bola profesional mendapat perhatian pelatih Persib Bandung Igor Tolic.

Juru taktik asal Kroasia tersebut turut menyampaikan penghormatan kepada mantan pemain Maung Bandung yang pernah menjadi bagian dari keberhasilan tim meraih gelar juara Super League 2025/2026.

Igor Tolic mengaku memiliki kesan positif terhadap Kurzawa. Meski kebersamaan mereka tidak berlangsung lama, dia menilai bek asal Prancis tersebut memiliki mentalitas seorang pemenang.

"Layvin merupakan bagian dari tim kami pada musim lalu. Dia adalah seorang juara," kata Igor Tolic.

Tolic juga berharap keputusan Kurzawa untuk pensiun menjadi awal kehidupan baru yang membahagiakan. Dia menyebut seluruh elemen Persib turut mendoakan yang terbaik bagi mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) tersebut.

"Saya berharap dia bahagia dengan keputusannya untuk pensiun. Seluruh anggota tim dan klub juga mendoakan yang terbaik untuknya."

"Semoga sukses, Levy!" tutup Igor Tolic.

Kurzawa mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada Selasa (17/11/2026). Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan panjang pemain kelahiran Frejus, Prancis, 4 September 1992, di dunia sepak bola.