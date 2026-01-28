Layvin Kurzawa Sudah Latihan dengan Persib Bandung, Bojan Hodak Pilih Rem Dulu
jpnn.com - Persib Bandung mulai melibatkan rekrutan anyarnya, Layvin Kurzawa, ke dalam program latihan tim.
Bek asal Prancis itu terlihat mengikuti sesi latihan pagi di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (28/1/2026).
Meski sudah berada di tengah skuad Maung Bandung, Kurzawa belum langsung menjalani menu latihan penuh.
Pemain berusia 33 tahun tersebut hanya terlibat dalam sesi pemanasan sebelum melanjutkan latihan pemulihan kebugaran secara terpisah.
Tim pelatih tampaknya memilih pendekatan hati-hati mengingat kondisi fisik sang pemain yang masih dalam tahap penyesuaian.
Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan Kurzawa belum masuk dalam daftar pemain yang akan dibawa untuk laga tandang melawan Persis Solo pada pekan ke-19 Super League.
Menurut jadwal, pertandingan Persis vs Persib akan digelar di Stadion Manahan, Sabtu (31/1/2026).
"Tidak dibawa karena dia masih harus berlatih dan tidak bisa langsung datang lalu bermain. Kalau dipaksakan, risikonya cedera," tegas Hodak.
