Layvin Kurzawa Ungkap 4 Target Persib di Kandang Ratchaburi

jpnn.com - RATCHABURI - Bek kiri Persib Layvin Kurzawa berpeluang menjalani debut bersama tim yang menyandang julukan Maung Bandung itu, pada leg pertama 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26, melawan Ratchaburi di Na Muang, Thailand, Rabu (11/2).

Bule Prancis yang pernah menjadi karyawan di Paris Saint-Germain (PSG) itu sempat masuk dalam daftar susunan pemain Persib saat melawan Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2).

Namun, Kurzawa belum diberi panggung debut oleh Pelatih Bojan Hodak.

Baca Juga: Bojan Hodak Terus Terang soal Langkah Darurat Persib Bandung Aktifkan I Made Wirawan

Setelah menjalani latihan bersama kurang dari sepekan, Kurzawa termasuk dalam daftar rombongan Persib untuk ACL Two, termasuk dua pemain baru lainnya, yakni Dion Markx dan Sergio Castel.

Kurzawa mengatakan Persib terbang ke Thailand dengan target tinggi.

"Saya siap bekerja keras dan menampilkan performa terbaik," tuturnya.