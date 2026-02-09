menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Layvin Kurzawa Ungkap 4 Target Persib di Kandang Ratchaburi

Layvin Kurzawa Ungkap 4 Target Persib di Kandang Ratchaburi

Layvin Kurzawa Ungkap 4 Target Persib di Kandang Ratchaburi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek Persib Layvin Kurzawa. Foto: diambil dari persib

jpnn.com - RATCHABURI - Bek kiri Persib Layvin Kurzawa berpeluang menjalani debut bersama tim yang menyandang julukan Maung Bandung itu, pada leg pertama 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26, melawan Ratchaburi di Na Muang, Thailand, Rabu (11/2).

Bule Prancis yang pernah menjadi karyawan di Paris Saint-Germain (PSG) itu sempat masuk dalam daftar susunan pemain Persib saat melawan Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2).

Namun, Kurzawa belum diberi panggung debut oleh Pelatih Bojan Hodak.

Baca Juga:

Setelah menjalani latihan bersama kurang dari sepekan, Kurzawa termasuk dalam daftar rombongan Persib untuk ACL Two, termasuk dua pemain baru lainnya, yakni Dion Markx dan Sergio Castel.

Baca Juga:

Kurzawa mengatakan Persib terbang ke Thailand dengan target tinggi.

"Saya siap bekerja keras dan menampilkan performa terbaik," tuturnya.

Lihat di sini daftar lengkap pemain Persib Bandung untuk melakoni leg pertama 16 Besar ACL Two.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI