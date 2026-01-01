Lazada Berbagi Inspirasi Hadiah Hari Valentine

jpnn.com, JAKARTA - Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang menjadi momen spesial untuk mengekspresikan perhatian kepada orang-orang terdekat, mulai dari pasangan, keluarga, sahabat, hingga diri sendiri.

Di momen ini, hadiah bukan sekadar simbol, melainkan wujud kepedulian terhadap kebutuhan orang yang disayang. Untuk mewujudkan perhatian tersebut, eCommerce pun semakin diandalkan sebagai tempat mencari berbagai pilihan hadiah yang sesuai dengan karakter dan selera orang tersayang.

Menurut Commercial Director Lazada Indonesia Erika Agustine, eCommerce makin menjadi platform pilihan untuk berbelanja hadiah Valentine berkat ketersediaan produk autentik dan berkualitas dari brand lokal maupun global yang memungkinkan konsumen menemukan barang sesuai preferensi penerima hadiah.

"Hadiah yang bernilai bukan hanya membuat orang tersayang bahagia saat menerimanya, tetapi juga membawa makna dan manfaat dalam keseharian mereka. Karena itu, konsumen perlu memastikan hadiah yang dipilih benar-benar sesuai kebutuhan penerima. Di sinilah eCommerce menunjukkan perannya, dengan menghadirkan ragam pilihan produk, pengiriman cepat agar hadiah segera diterima, serta opsi pengembalian jika produk tidak sesuai," kata Erika.

Dalam rangka merayakan Hari Kasih Sayang dan mempermudah konsumen berbelanja hadiah spesial, Lazada menghadirkan "Bucin Sale" yang berlangsung hingga 14 Februari dan memberikan penawaran menarik seperti bundle deals dengan diskon hingga 50%.

Untuk membantu konsumen menemukan inspirasi hadiah, Lazada mengumpulkan sejumlah rekomendasi produk yang relevan dengan berbagai gaya hidup dan kebutuhan, mulai dari perawatan diri hingga penunjang aktivitas harian.

1. Cinta Bikin Glowing

Skincare menjadi hadiah yang tak hanya menunjang kecantikan, tetapi juga kesehatan kulit orang tersayang. Pilihan dari brand ternama, seperti serum malam Estee Lauder untuk menghaluskan wajah, essence wajah SK-II untuk menjaga kelembapan kulit, lip mask Laneige untuk melembutkan kulit bibir ketika tidur, hingga sunscreen Anessa untuk melindungi kulit dari sinar matahari, merawat kulit agar senantiasa glowing. Cocok untuk penggunaan sehari-hari, skincare menjadi hadiah yang fungsional sekaligus bermakna.