Lazada Hadirkan LazMall Luxury, Bidik Konsumen Produk Premium

jpnn.com, JAKARTA - Lazada Indonesia menghadirkan LazMall Luxury, kanal khusus yang menawarkan produk premium terkurasi dari sejumlah brand melalui official store.

Kehadiran kanal itu menyasar konsumen yang semakin mempertimbangkan kualitas dan autentisitas produk dalam berbelanja secara daring.

Menurut Lazada, kecenderungan konsumen untuk meningkatkan pilihan ke produk premium juga terlihat di Indonesia, terutama pada kategori kecantikan, di mana kualitas serta keaslian produk dinilai berpengaruh besar terhadap pengalaman penggunaan.

“Kami melihat bahwa konsumen kian teliti memilih bahan, formulasi, dan manfaat jangka panjang yang mereka dapatkan dari produk kecantikan,” kata Amelia Tediarjo, Head of Business Growth and Operations, Lazada Indonesia di Jakarta, Selasa (1/9).

Data LazMall pun menunjukkan bahwa sepanjang paruh pertama 2026, pelanggan paling sering mencari produk skincare wanita, bath and bodycare, makeup, fragrances, dan skincare pria dari brand tergolong premium.

LazMall Luxury mengandalkan tiga pilar utama, yakni pilihan produk terkurasi dan autentik, pengalaman belanja yang lebih nyaman, serta penawaran eksklusif bagi konsumen.

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"Untuk menjamin keaslian, produk yang tersedia berasal dari official store brand tepercaya, dengan kategori mulai dari kecantikan, fesyen, peralatan rumah tangga, hingga fast moving consumer goods (FMCG)," ucapnya.

Dari sisi pengalaman berbelanja, Lazada melengkapi kanal tersebut dengan sejumlah fitur dalam ekosistemnya.