jpnn.com, JAKARTA - Lazada Indonesia (Lazada) melalui program Naik KeLAZ menyelenggarakan Workshop Pelatihan Penguatan Kapasitas Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Bandung untuk memperkuat kapasitas perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memanfaatkan peluang di ekosistem ekonomi digital.

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelaku UMKM ini menjadi lokasi kedua pelaksanaan pelatihan setelah sebelumnya diselenggarakan di Yogyakarta pada Oktober 2026.

Pelatihan Naik KeLAZ merupakan bagian dari Program Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ekosistem Tenaga Kerja Mandiri, sebuah kolaborasi yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lazada Indonesia, Pemerintah Daerah, dan beberapa lembaga pemerintah lainnya.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

"Selama 14 tahun hadir di Indonesia, Lazada telah bekerja sama erat dengan brand dan seller, tidak terkecuali lokal, untuk membantu mereka mengoptimalkan potensi eCommerce dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Komitmen ini kami wujudkan melalui pembangunan ekosistem eCommerce yang komprehensif, mulai dari dukungan logistik dan pembayaran hingga solusi teknologi terkini seperti AI Agents, yang dapat dimanfaatkan brand dan seller untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif," kata Vice President, Government Affairs Lazada Indonesia Yovan Sudarma.

"Kami juga melengkapi ekosistem ini dengan berbagai pelatihan, termasuk Naik KeLAZ, untuk meningkatkan kapabilitas brand dan seller dalam memanfaatkan teknologi serta solusi yang tersedia. Dengan demikian, mereka dapat mengoptimalkan peluang di eCommerce, memperluas jangkauan pasar, dan membuka potensi pertumbuhan bisnis yang lebih besar," kata Yovan.

Perempuan memiliki kontribusi penting dalam menggerakkan sektor UMKM dan perekonomian nasional. Namun, dalam mengembangkan usaha, perempuan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses pelatihan dan pendampingan hingga pemanfaatan teknologi dan perluasan pasar.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas kewirausahaan serta akses terhadap ekosistem digital menjadi langkah penting untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan bisnis dan meningkatkan kemandirian ekonomi.