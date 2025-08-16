Lazada Seller & Partner Awards 2025 Ajang Brand dan Penjual Lokal Unjuk Prestasi

jpnn.com, JAKARTA - Jumlah pengguna eCommerce di Indonesia diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan, dengan peningkatan 11,2% yoy dari 65,65 juta orang di tahun 2024 menjadi 73,06 juta di tahun 2025 (Laporan Statista, 2025).

Bahkan, angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 99,1 juta pengguna pada 2029. Hal ini sejalan dengan valuasi ekonomi digital di Indonesia yang terus meningkat dengan sektor eCommerce menjadi garda terdepan dalam peningkatan eksponensial ini.

Laporan e-Conomy SEA 2024 oleh Google, Temasek dan Bain & Company memprediksi sektor eCommerce menjadi sektor penting dengan proyeksi Gross Merchandise Value (GMV) US$150 miliar atau Rp2.447 triliun pada 2030.

Merespons potensi ini, Lazada Indonesia (Lazada), sebagai pionir eCommerce di Indonesia menggelar ajang Lazada Brand & Partner Awards 2025 sebagai bentuk komitmennya dalam mendorong percepatan pertumbuhan sektor ini.

Ajang apresiasi untuk brand dan mitra ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh brand dan penjual yang ada di Lazada untuk bisa terus berkembang seiring pesatnya transformasi ekonomi digital nasional.

Dalam perhelatan Lazada Seller & Partner Awards 2025, sebanyak 15 brand dan penjual serta 1 mitra enabler Lazada meraih penghargaan dari total 4 kategori yang dibagikan di malam penghargaan tersebut.

Adapun kategori penghargaan yang dibagikan termasuk LazMall Brand of the Year dan Category Champion yang terbagi ke dalam kategori FMCG, Beauty, Mother and Baby, Fashion, Electronic, dan General Merchandise.

Selain itu, Lazada juga memberikan penghargaan Rising Star untuk penjual dengan performa yang menjanjikan serta penghargaan Lazada Partner Excellence untuk mitra enabler yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pengembangan ekosistem di Lazada.