LAZISMU dan Ruang Amal Indonesia Berdayakan 100 Mustahik Melalui Pelatihan Siap Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) bekerja sama dengan Ruang Amal Indonesia menggelar program pemberdayaan masyarakat bertajuk “Pelatihan Siap Kerja” bagi 100 mustahik dari Kabupaten Batang.

Kegiatan yang berlangsung di KEK Industropolis Batang ini dilaksanakan pada 2–7 November 2026.

Selama enam hari, para peserta akan mengikuti pelatihan menjahit dengan skema operator sewing garmen, pelatihan menganyam, pembekalan soft skill, serta pendampingan penempatan kerja di perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan KEK Industropolis Batang.

Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Ruang Amal Indonesia Caswiyono Rusydie Cw menyampaikan Program Amal Vokasi yang berkolaborasi dengan LAZISMU merupakan program pemberdayaan yang dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi mustahik.

Program ini mengintegrasikan pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, hingga fasilitasi penempatan kerja.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Sekretaris Badan Pengurus LAZISMU Ninik Annisa menegaskan bahwa program pemberdayaan menjadi salah satu upaya mendorong transformasi mustahik agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan mandiri secara ekonomi.

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Lebih jauh, para penerima manfaat diharapkan dapat bertransformasi menjadi pihak yang turut berbagi dan membantu sesama.

Mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tri Haryanto menyampaikan bahwa keberhasilan program pelatihan kerja tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang dilatih.