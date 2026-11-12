Lazismu Himpun ZIS Rp827,69 Miliar, Targetkan Rp1 Triliun pada 2027

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) mencatat penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp827,69 miliar. Capaian tersebut melampaui target Rp801 miliar dan menjadi rekor penghimpunan nasional Lazismu.

Capaian itu diumumkan dalam pembukaan Muhammadiyah Zakat Summit (MZS) 2026 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lazismu 2027 di Radjawali Semarang Cultural Center, Semarang, Jumat (6/11).

Dari total penghimpunan tersebut, dana infak menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp321,57 miliar. Berikutnya, dana kurban sebesar Rp263,09 miliar, zakat Rp195,17 miliar, dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) Rp37,10 miliar, dan dana dam Rp10,76 miliar.

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Sementara itu, total dana yang telah disalurkan mencapai Rp635,02 miliar. Penyaluran tersebut menghasilkan Allocation to Collection Ratio (ACR) sebesar 76,62 persen dan menjangkau 132.225 penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat Ahmad Imam Mujadid Rais mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Lazismu, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, sekaligus mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Atas capaian itu, Lazismu menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp1 triliun pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, Lazismu akan mengintegrasikan penghimpunan secara konvensional dan digital, memperluas keterlibatan komunitas, serta memperkuat gerakan Back to Masjid.

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“Mimpi-mimpi yang barangkali tahun lalu kita anggap mustahil, dengan tekad kuat bisa kita capai bersama. Ke depan, kita menargetkan Rp1 triliun dengan mengintegrasikan pola konvensional dan digital, merangkul komunitas, serta memperkuat gerakan ‘Back to Masjid’,” kata Mujadid Rais.

Selain memperkuat program pendidikan dan kesehatan, Lazismu juga akan meningkatkan penyaluran zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha muda.