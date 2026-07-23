LAZNAS Hadirkan Aplikasi Rumah Yatim Sebagai Solusi Sedekah Otomatis
jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi digital turut mengubah kebiasaan masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Menjawab kebutuhan tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Rumah Yatim menghadirkan layanan sedekah digital, melalui Aplikasi Rumah Yatim yang kini telah tersedia di Play Store dan App Store.
Melalui aplikasi, masyarakat dapat mengakses berbagai program kebaikan sekaligus memanfaatkan kemudahan sedekah otomatis, untuk membantu membangun kebiasaan berbagi secara rutin.
Fitur tersebut hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin konsisten bersedekah, tetapi kerap melewatkan waktu berbagi karena kesibukan sehari-hari.
Dengan sistem yang lebih praktis, pengguna dapat mengatur kebiasaan sedekah melalui aplikasi tanpa harus mengulang proses donasi secara manual.
Direktur Marketing dan Komunikasi Rumah Yatim Sani Ramdani mengatakan digitalisasi layanan menjadi bagian dari upaya Rumah Yatim, untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan pengalaman masyarakat dalam berbagi.
“Semangat berbagi masyarakat Indonesia sangat besar. Tantangannya terkadang bukan pada niat, tetapi kesibukan yang membuat sedekah terlewat,” ucap Sani.
“Untik itu, kami menghadirkan aplikasi yang membantu masyarakat agar bisa lebih mudah dan konsisten dalam melakukan kebaikan."
LAZNAS Rumah Yatim menghadirkan layanan sedekah digital melalui Aplikasi Rumah Yatim yang kini telah tersedia di Play Store dan App Store.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Integrasi Data DTSEN Perkuat Pemerataan ZIS di Indonesia
- Amil Didorong Tingkatkan Profesionalisme dan Kinerja Layani Umat
- Tsamara Amany: Gen Z Punya Potensi Besar dalam Aksi Kemanusiaan
- Tren Zakat Digital Meningkat, Ramadan Jadi Momen Puncak Bersedekah
- Dana ZIS Dipastikan Tidak Mengalir ke Program Makan Bergizi Gratis
- Baznas Bazis DKI Jakarta Optimistis ZIS Tembus Rp 150 Miliar di Momen Ramadan