LAZNAS IZI Galang Donasi Rp2 M untuk Palestina Lewat Solidarity in Harmony, Ini Pesan Anis Matta
jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (LAZNAS IZI) berhasil menghimpun donasi lebih dari Rp2 miliar untuk Palestina lewat acara Solidarity in Harmony #PelukPalestina pada 10 Oktober 2026.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta yang hadir dalam acara itu mengatakan dukungan masyarakat internasional terhadap Palestina telah mengalami perubahan.
Menurut dia, solidaritas yang sebelumnya banyak dipengaruhi konflik politik dan identitas kini berkembang menjadi gerakan kemanusiaan global.
“Dinamika dukungan ini melintasi tiga gelombang: dimulai dari gelombang Arab vs Israel, lalu akhir 1980-an bertransformasi menjadi gelombang Islam vs Zionis, dan dalam tiga tahun terakhir bertransformasi menjadi gelombang kemanusiaan melawan anti-kemanusiaan,” kata Anis dalam sambutannya dikutip Selasa (13/10).
Dia menilai perubahan tersebut terlihat dari semakin luasnya dukungan terhadap Palestina, termasuk di negara-negara Barat.
Menurut dia, isu Palestina tidak lagi hanya menjadi perhatian dalam aksi demonstrasi, tetapi juga mulai memengaruhi perdebatan politik dan pemilu di sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat.
“Israel telah kehilangan dukungan moral dari pendukung utamanya di Barat. Waktu menuju kemerdekaan itu kian dekat, dan kita ingin mengukir sejarah bahwa bangsa Indonesia turut terlibat di dalamnya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama LAZNAS IZI Wildhan Dewayana mengatakan pihaknya bersama organisasi pengelola zakat (OPZ) siap memobilisasi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina.
LAZNAS IZI menggalang donasi Rp2 miliar untuk Palestina lewat Solidarity in Harmony, ada pesan khusus Wamenlu Anis Matta
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