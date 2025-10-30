menu
JPNN.com » Nasional » Hukum » LBH Medan Mendorong Reformasi Peradilan Militer

LBH Medan Mendorong Reformasi Peradilan Militer

LBH Medan Mendorong Reformasi Peradilan Militer
Ilustrasi - Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyidangkan perkara oknum TNI AL terdakwa pembunuhan penjual mobil di Banda Aceh, Rabu (21/5/2025). ANTARA/M Haris SA

jpnn.com - Direktur LBH Medan Irvan Saputra mendorong dilakukannya reformasi terhadap peradilan militer.

Hal itu disampaikan Irvan diskusi publik bertajuk "Urgensi Reformasi Peradilan Militer: Ketidakadilan Peradilan Militer dari Medan Hingga Papua" pada Kamis (30/10), di Tebet, Jakarta Selatan..

Diskusi tersebut diselenggarakan Imparsial, Centra Initiative, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

"Diskusi ini harus menjadi momentum untuk mendorong reformasi peradilan militer," kata Irvan dalam siaran pers terkait diskusi itu.

Menurut Irvan, meskipun dalam beberapa waktu terakhir terdapat beberapa proses hukum terhadap anggota TNI, hasilnya masih belum memberikan keadilan bagi korban.

"Kasus seperti yang dialami Ibu Lenny menjadi contoh nyata bagaimana sistem tidak berpihak pada keluarga korban," kata dia.

Diketahui, Lenny Damanik sebelumnya berjuang menuntut keadilan di Pengadilan Militer Medan atas kematian anaknya, MHS (15) yang melibatkan oknum TNI.

"LBH Medan menilai bahwa pola putusan yang muncul justru menunjukkan impunitas yang masih kuat," ucap Irvan.

Direktur LBH Medan Irvan Saputra mendorong dilakukannya reformasi terhadap peradilan militer. Begini alasannya.

