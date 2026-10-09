LBH Tegaskan Perlindungan Pekerja Transportasi Online Diatur UU, Bukan Perpres

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai proses pembentukan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital bermasalah sejak awal, karena dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik.

LBH Jakarta merasa pemerintah selama berbulan-bulan tidak pernah membuka draf Perpres yang mengatur pengangkutan ojek online (ojol) itu ke publik, termasuk pekerja terdampak.

"Setelah Presiden menyatakan Perpres telah ditandatangani, hingga kini publik tidak tahu draf mana yang sebenarnya dibahas, di mana draf tersebut berada, dan perubahan apa saja yang terjadi sebelum ditetapkan," demikian LBH Jakarta dalam keterangan persnya, Jumat (9/10).

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Mereka mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan pertemuan dengan sebagian pihak sebagai pembenaran bahwa proses pembentukan Perpres Ojol partisipatif.

LBH Jakarta menyebut partisipasi bukan sekadar mengundang atau mendengar, tetapi memberikan akses terhadap naskah dan membuka ruang masukan publik.

"Ketertutupan ini menunjukkan bahwa proses pembentukan Perpres jauh dari transparan dan berisiko menjadikan partisipasi publik sekadar formalitas, padahal yang dipertaruhkan adalah hak dan penghidupan jutaan pekerja transportasi online," demikian pernyataan mereka.

Selain tak transparan, LBH Jakarta menganggap persoalan jaminan perlindungan terhadap pekerja transportasi online seharusnya diatur dalam undang-undang.

Sebab, mereka menilai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945.