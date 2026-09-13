LBH Trisula DKI Pasang Badan untuk Misbakhun Terkait Isu Miring Pita Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Trisula DKI Felix Martuah Purba berencana menempuh langkah hukum terhadap sejumlah media yang memberitakan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Hal itu dikatakan Felix karena adanya berita yang mendeskriditkan Misbakhun terkait dugaan pelanggaran pita cukai rokok.

Karena itu, Felix saat ini terlebih dahulu mencermati pemberitaan yang mengaitkan nama legislator Partai Golkar tersebut.

“Kami tidak akan diam kalau pemberitaan sudah masuk pada wilayah yang merugikan dan memenuhi unsur pelanggaran,” ujar Felix dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/9).

Menurut Felix, media memiliki kebebasan untuk melakukan investigasi, tetapi kebebasan itu tidak berarti dapat menyampaikan dugaan tanpa verifikasi, atau mengabaikan hak pihak yang diberitakan untuk memberikan klarifikasi.

Menurut Felix, polemik tersebut harus dilihat secara proporsional, penyebutan nama Misbakhun dalam sebuah pemberitaan tidak membuktikan keterlibatan dalam persoalan pita cukai.

Baca Juga: LBH Pers Sebut Revisi UU Hak Cipta Jangan Jadi Alat Membatasi Kreativitas

“Kalau memang ada bukti, silakan dibuka dan diuji. Tetapi jangan publik diarahkan untuk mengambil kesimpulan sebelum proses pembuktian selesai,” tegasnya.

Felix juga menyoroti bantahan Misbakhun terhadap pemberitaan tersebut. Misbakhun sebelumnya menyatakan tidak melakukan sebagaimana melakukan dugaan pelanggaran pita cukai rokok.