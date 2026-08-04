LBP Tekankan Peran Penting Dukcapil dalam Percepatan Transformasi Digital Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memegang peran sentral dalam membangun fondasi transformasi digital pemerintahan Indonesia.

Menurutnya, integrasi data kependudukan menjadi kunci untuk mewujudkan layanan publik yang efisien, transparan, dan menjadi faktor pengungkit menuju Indonesia Emas 2045.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat memberikan keynote speech bertajuk "Kebijakan Nasional Digital Public Infrastructure (DPI) dan Percepatan Transformasi Digital Pemerintah" pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8).

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Sesi tersebut dipandu langsung oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi sebagai moderator.

Di hadapan para kepala daerah, kepala dinas Dukcapil se-Indonesia, serta para pemangku kepentingan, Luhut tegas menyampaikan, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan jika Indonesia ingin mencapai target sebagai negara maju pada 2045.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 hingga 6 persen tidak lagi cukup untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

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Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dan berkelanjutan agar mampu memanfaatkan bonus demografi sebelum memasuki periode penuaan penduduk pada 2041–2042.

Dalam konteks itulah, kata Luhut, pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi agenda strategis nasional.