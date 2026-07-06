LCC 4 Pilar MPR RI Tingkat Bali Diikuti 9 Finalis, Siti Fauziah Dorong Pelajar Raih Prestasi

jpnn.com, BALI - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, SE, MM menegaskan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI menjadi wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan, prestasi, serta pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Dia mengungkapkan para peserta diharapkan mampu mengukir prestasi hingga tingkat nasional sekaligus mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Siti Fauziah saat memberikan sambutan dalam sesi technical meeting dan simulasi LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Bali di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Jumat (3/7/2026).

"LCC Empat Pilar MPR RI merupakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan pengetahuan dan wawasan kebangsaannya, sehingga dapat meraih juara di tingkat provinsi dan mewakili daerahnya pada grand final nasional di Jakarta," ujar Siti Fauziah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri dosen Pascasarjana Universitas Warmadewa Dr. I Made Suniastha Amerta, tim Sekretariat Jenderal MPR RI, serta para guru dan pembina peserta.

Sebanyak sembilan sekolah menengah atas dan sederajat tampil sebagai finalis tingkat Provinsi Bali.

Mereka adalah SMAN 2 Tabanan, SMAN 1 Negara, SMAN 1 Tegallalang, SMAN 1 Singaraja, SMAS Kristen Harapan, SMKN 1 Amlapura, SMAN 2 Semarapura, SMAN 1 Kuta Utara, dan SMAN 1 Bangli.

Kesembilan sekolah tersebut berhasil lolos setelah melalui proses seleksi yang diikuti sekitar 80 sekolah dari seluruh Bali.