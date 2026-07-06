LCC 4 Pilar MPR RI Tingkat Bali Diikuti 9 Finalis, Siti Fauziah Dorong Pelajar Raih Prestasi
jpnn.com, BALI - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, SE, MM menegaskan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI menjadi wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan, prestasi, serta pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Dia mengungkapkan para peserta diharapkan mampu mengukir prestasi hingga tingkat nasional sekaligus mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Siti Fauziah saat memberikan sambutan dalam sesi technical meeting dan simulasi LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Bali di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Jumat (3/7/2026).
"LCC Empat Pilar MPR RI merupakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan pengetahuan dan wawasan kebangsaannya, sehingga dapat meraih juara di tingkat provinsi dan mewakili daerahnya pada grand final nasional di Jakarta," ujar Siti Fauziah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri dosen Pascasarjana Universitas Warmadewa Dr. I Made Suniastha Amerta, tim Sekretariat Jenderal MPR RI, serta para guru dan pembina peserta.
Sebanyak sembilan sekolah menengah atas dan sederajat tampil sebagai finalis tingkat Provinsi Bali.
Mereka adalah SMAN 2 Tabanan, SMAN 1 Negara, SMAN 1 Tegallalang, SMAN 1 Singaraja, SMAS Kristen Harapan, SMKN 1 Amlapura, SMAN 2 Semarapura, SMAN 1 Kuta Utara, dan SMAN 1 Bangli.
Kesembilan sekolah tersebut berhasil lolos setelah melalui proses seleksi yang diikuti sekitar 80 sekolah dari seluruh Bali.
LCC Empat Pilar MPR RI menjadi wadah bagi para pelajar untuk.menunjukkan kemampuan, prestasi, serta pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Eddy Soeparno: Kebakaran TPA Jatiwaringin Jadi Alarm Pengelolaan Sampah Nasional
- Ibas Bantu Operasional TPS 3R Demi Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik
- Bamsoet Tegaskan Reformasi KUHP Memperkuat Akuntabilitas Dunia Usaha
- Wakil Ketua MPR Dorong Sosialisasi Masif SIBI untuk Tingkatkan Literasi Masyarakat
- Berziarah ke Makam Imam Bukhari di Uzbekistan, Ketua MPR Bicara Peran Bung Karno
- Soroti Tingginya Jumlah Perokok Anak, Waka MPR: Alarm Krisis Generasi Emas Indonesia