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LCC Empat Pilar MPR 2026: SMAN 2 Katingan Kuala dari Kalteng Jadi Juara Baru

LCC Empat Pilar MPR 2026: SMAN 2 Katingan Kuala dari Kalteng Jadi Juara Baru
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Plt Sekjen MPR Siti Fauziah bersama peserta dari SMAN 2 Katingan Kuala yang berhasil keluar sebagai juara pertama Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026 Tingkat Nasional. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - SMAN 2 Katingan Kuala, Kalimantan Tengah (Kalteng), berhasil keluar sebagai juara pertama Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026 Tingkat Nasional.

Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/8), SMAN 2 Katingan Kuala tampil gemilang dan berhasil mengungguli SMAN 8 Jakarta Selatan yang menempati posisi kedua.

Sementara itu, SMAN 1 Tanjung Selor, Kalimantan Utara, meraih juara ketiga.

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Berikutnya SMAN 2 Bogor, Jawa Barat, berada di peringkat keempat.

Keberhasilan SMAN 2 Katingan Kuala menjadi juara terasa semakin istimewa, karena tim asal Kalimantan Tengah itu harus menjalani babak final dengan sembilan peserta.

Salah seorang anggota tim, Abdul Malik, tidak dapat mengikuti perlombaan setelah mengalami kejang dan harus mendapatkan perawatan di Poliklinik MPR.

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Meski tidak dapat bertanding, Abdul Malik tetap berusaha mengikuti perjuangan teman-temannya melalui siaran langsung di YouTube dari tempat tidurnya di Poliklinik MPR.

Dia bahkan memaksakan diri hadir menggunakan kursi roda saat penyerahan hadiah.

LCC Empat Pilar MPR 2026 melahirkan juara baru dengan keberhasilan SMAN 2 Katingan Kuala, Kalteng, meraih juara pertama di babak grand final

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