Le Meridien Tawarkan Pengalaman Berbeda untuk Tamu lewat ‘Stay Longer, Unlock More’

jpnn.com, JAKARTA - Director of Sales & Marketing Le Meridien Jakarta Refly Saputro mengatakan Le Meridien Jakarta menghadirkan penawaran menginap eksklusif Stay Longer, Unlock More, yang dirancang khusus bagi tamu.

Refly mengungkapkan bagi tamu yang menginap minimal tiga malam berturut-turut akan memberikan kenyamanan lebih.

“Paket ini mengajak para tamu untuk menikmati dan menjelajahi Jakarta dengan lebih leluasa sambil merasakan pengalaman menginap di hotel bintang lima yang berkelas,” ujar Refly di Jakarta, Jumat (21/8).

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Berlokasi strategis di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Le Meridien Jakarta menawarkan akses mudah ke kawasan bisnis utama Jakarta dan hanya beberapa langkah dari MRT Bendungan Hilir serta Halte TransJakarta Karet.

“Tamu yang menginap minimal tiga malam berturut-turut akan menikmati sarapan gratis setiap hari,” kata Refly.

Menurut dia, sebagai bagian dari penawaran Stay Longer, Unlock More, tamu juga dapat memilih satu pengalaman gratis selama menginap, berupa layanan antar atau jemput bandara satu arah yang tersedia setiap hari, atau pengalaman menonton FLIX Cinema untuk dua orang di ASHTA District 8, lengkap dengan tiket bioskop, popcorn, hot dog, dan minuman.

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Penawaran FLIX Cinema tersedia setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Untuk menambah kenyamanan selama menginap, tamu akan mendapatkan layanan laundry gratis hingga tiga item per hari serta diskon 50% untuk layanan laundry tambahan.