Le Minerale Bangga Jadi Bagian di Ajang Borobudur Marathon, Berlabel Elite World Athletics

jpnn.com, MAGELANG - Le Minerale berhasil memenuhi seluruh kriteria dan lolos sebagai satu-satunya air mineral yang memenuhi syarat untuk mendukung ajang Borobudur Marathon 2025 pada Minggu, (16/11).

Race Director Borobudur Marathon 2025, Andreas Kansil mengungkapkan dengan perubahan status menjadi Elite Label, Borobudur Marathon tetap memilih Le Minerale sebagai official mineral water.

"Kami terus memastikan dan menjamin kualitas water station yang dapat memenuhi kebutuhan cairan sesuai standar internasional. Maka dari itu kami kembali menggandeng Le Minerale sebagai official mineral water. Le Minerale memiliki kandungan mineral alami untuk mengganti mineral yang hilang dan menjadi kunci agar pelari tidak loyo," ujar Andreas.

Terlebih, tahun ini Borobudur Marathon menghadirkan rute baru yang memberikan pengalaman berbeda bagi pelari.

Meski rute berubah, medan tanjakan legendaris tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Borobudur Marathon.

Untuk mendukung para pelari menaklukan rute baru dengan tantangan tanjakan yang epik, water station Le Minerale tersebar di sepanjang jalur lari, 24 titik untuk kategori full marathon, 10 titik untuk half marathon, dan 3 titik untuk kategori 10K.

Melalui kehadirannya di 24 titik water station, Le Minerale bangga menjadi bagian dari setiap langkah para pelari menuju garis finish.

Dengan hadirnya Le Minerale yang memiliki kandungan mineral alami, puluhan ribu pelari di Borobudur Marathon dapat terpenuhi kebutuhan cairan dan mineralnya, sehingga performa dapat lebih optimal.