Le Minerale Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Le Minerale mengirimkan bantuan air mineral untuk para korban banjir di Sumatera melalui Komando Lintas Laut Militer (KOLINLAMIL) TNI Angkatan Laut pada Selasa (2/12), menyusul krisis ketersediaan air bersih di sejumlah titik pengungsian.

Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW)-992, kapal dukungan kesehatan milik TNI AL yang ditugaskan menyalurkan logistik ke wilayah terdampak.

Keterbatasan air bersih menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak, karena meningkatkan risiko penyakit dan memperberat kondisi para penyintas.

“Kami turut prihatin dan menyampaikan belasungkawa atas bencana yang dialami saudara-saudari kita di Sumatera. Sebagai brand nasional, asli milik Indonesia, Le Minerale tidak hanya hadir untuk menyediakan air mineral berkualitas, tetapi juga memikul komitmen dan tanggung jawab moral untuk Indonesia," ujar Marketing Director Le Minerale, Febri Satria Hutama.

"Dalam setiap situasi, termasuk saat bencana seperti ini, kami terpanggil untuk bergerak cepat dan hadir bagi masyarakat yang membutuhkan. Inilah bentuk nyata dedikasi kami sebagai merek asli Indonesia yang selalu berdiri bersama bangsa, termasuk di masa sulit,” sambung dia.

Le Minerale berharap bantuan produk air mineral ini diharapkan dapat membantu memperkuat upaya penanganan darurat serta memenuhi kebutuhan harian warga hingga kondisi berangsur pulih.(chi/jpnn)