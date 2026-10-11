LE SSERAFIM Raih Posisi Pertama Berkat Made My Night

jpnn.com, JEPANG - Grup K-pop LE SSERAFIM kembali meraih prestasi di Jepang. Single album kedua, Made My Night, berhasil menduduki posisi pertama tangga lagu harian Oricon Daily Singles Rangking.

Dilansir dari Allkpop, album tersebut menempati posisi teratas pada 9 Oktober 2026. Pencapaian itu menambah deretan prestasi LE SSERAFIM di industri musik Jepang.

Sebelumnya, single album Korea, SPAGHETTI, juga berhasil menduduki posisi pertama di tangga lagu harian Oricon. Kini, Made My Night kembali membawa LE SSERAFIM ke posisi teratas.

Album Made My Night berisi dua lagu, yakni lagu utama dengan judul yang sama dan AEIOU. Saat dirilis di Korea Selatan pada 11 September 2026, album tersebut terjual sekitar 200 ribu kopi pada hari pertama berdasarkan data Hanteo Chart.

Lagu Made My Night juga masuk dalam tangga lagu Billboard Bubbling Under the Hot 100 pada posisi ke-14 untuk edisi 26 September 2026. Lagu itu bertahan selama empat minggu berturut-turut di Spotify Korea Weekly Top Songs.

Di tengah pencapaian itu, grup yang beranggotakan Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha, dan Hong Eunchae tersebut baru saja menyelesaikan rangkaian tur di Amerika Serikat. Konser terakhir mereka digelar di Prudential Center, Newark, pada 8 Oktober waktu setempat.

LE SSERAFIM selanjutnya akan melanjutkan tur ke Eropa. Mereka dijadwalkan tampil di The O2 Arena, London, pada 16 Oktober 2026. (Kontributor Intan Ramadani)