Leadership & Liberation in Heels Soroti Peran dan Tantangan Perempuan Masa Kini
jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Kartini 2026 tidak hanya sekedar formalitas bagi Social Quotient Indonesia. Bersama Happy Hearts Indonesia, menggelar Leadership & Liberation in Heels di Kuningan City Ballroom, Jakarta, Rabu (29/4).
Direktur Social Quotient Manbir Chyle, mengatakan forum ini menempatkan perempuan sebagai pusat pembahasan,di tengah perubahan sosial dan profesional yang kian dinamis.
"Mengusung tema Women in Focus, in conjunction with Kartini Day 2026, kami menghadirkan ruang dialog lintas sektor untuk membahas kepemimpinan, pemberdayaan, serta ekspresi diri perempuan masa kini," ujar Manbir
Menurutnya, diskusi dirancang tidak hanya sebagai ajang berbagi pengalaman, tetapi juga sebagai upaya membaca ulang tantangan yang dihadapi perempuan.
"Mulai dari akses pendidikan, hambatan struktural di dunia kerja, hingga tuntutan menyeimbangkan kehidupan personal dan profesional," bebernya
Dirinya menambahkan, percakapan yang jujur dan inklusif penting dalam mendorong perubahan. Tidak hanya merayakan capaian perempuan, tetapi juga mengakui kompleksitas tantangan yang mereka hadapi.
"Acara ini akan menghadirkan sejumlah narasumber dari latar belakang berbeda. Nurul Izzah Anwar, politisi Malaysia, akan berbagi perspektif, tentang peran pendidikan dan pengalaman personal dalam membentuk pandangan terhadap isu perempuan," imbuhnya
Sementara narasumber Gita Sjharir, akan menyoroti perkembangan peran perempuan di industri yang selama ini cenderung maskulin.
Forum Kartini 2026 digelar Social Quotient bersama Happy Hearts, bahas tantangan perempuan dari pendidikan, karier hingga kepemimpinan lintas sektor
