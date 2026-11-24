jpnn.com - Laga Garudayaksa FC kontra PSS Sleman di ajang League Cup 2026/2027 dipastikan berlangsung dalam suasana berbeda. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (24/11/2026) sore itu harus digelar tanpa kehadiran penonton.

Keputusan tersebut membuat Garudayaksa FC tidak bisa mendapatkan dukungan langsung dari suporter di tribun stadion saat bertindak sebagai tuan rumah.

Kepastian pertandingan tanpa penonton itu diumumkan melalui akun Instagram resmi Garudayaksa FC pada Senin (23/11/2026).

"Dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, pertandingan kali ini akan berlangsung tanpa kehadiran penonton di stadion," demikian pernyataan resmi klub.

Di tengah situasi tersebut, PSS Sleman datang dengan modal positif. Super Elang Jawa berpeluang mengamankan tiket ke fase berikutnya jika mampu mengalahkan Garudayaksa FC.

PSS saat ini memimpin klasemen sementara Grup F dengan koleksi tiga poin. Posisi tersebut didapat setelah mereka meraih kemenangan atas PSGC Ciamis pada pertandingan pembuka, Kamis (4/11/2026).

Hasil tersebut membuat PSS memiliki peluang besar untuk menjadi juara grup. Kemenangan atas Garudayaksa FC akan memastikan Super Elja mengamankan posisi teratas sekaligus melangkah ke babak selanjutnya.

Garudayaksa FC sendiri baru akan menjalani pertandingan pertamanya di League Cup musim 2026/2027. Mereka tergabung di Grup F bersama PSS Sleman dan PSGC Ciamis. (dkk/jpnn)