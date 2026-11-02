League Cup: De Red FC Incar Kemenangan atas PSM Makassar 

jpnn.com - SURABAYA - De Red FC mengincar kemenangan saat menghadapi PSM Makassar pada Grup K Zona Timur 2 League Cup.

Laga De Red Fc melawan PSM Makassar akan digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur, Selasa (3/11), pukul 16.00 WIB.

Pelatih De Red FC Aji Santoso meminta para pemainnya bermain lepas karena akan menghadapi salah satu tim besar di Indonesia.

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“Kalau kalah, wajar, mereka Liga 1, tetapi kalau menang, kan, kejutan, tetapi tetap kami akan mengejar kemenangan,” tutur Aji di Surabaya, Senin (3/11).

Aji menilai pertandingan melawan PSM Makassar menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mendapatkan pengalaman.

Dia mengatakan timnya baru terbentuk, yang mana pemain-pemain baru berkumpul musim ini, sehingga pertandingan tersebut menjadi sarana untuk memahami atmosfer persaingan di level tinggi.

Aji menegaskan bahwa para pemain siap menghadapi laga ini.

Namun, Aji mengatakan akan merotasi pemain guna memberikan kesempatan kepada mereka yang masih minim mendapatkan jam terbang.