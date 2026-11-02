League Cup: De Red FC Incar Kemenangan atas PSM Makassar
jpnn.com - SURABAYA - De Red FC mengincar kemenangan saat menghadapi PSM Makassar pada Grup K Zona Timur 2 League Cup.
Laga De Red Fc melawan PSM Makassar akan digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur, Selasa (3/11), pukul 16.00 WIB.
Pelatih De Red FC Aji Santoso meminta para pemainnya bermain lepas karena akan menghadapi salah satu tim besar di Indonesia.
“Kalau kalah, wajar, mereka Liga 1, tetapi kalau menang, kan, kejutan, tetapi tetap kami akan mengejar kemenangan,” tutur Aji di Surabaya, Senin (3/11).
Aji menilai pertandingan melawan PSM Makassar menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mendapatkan pengalaman.
Dia mengatakan timnya baru terbentuk, yang mana pemain-pemain baru berkumpul musim ini, sehingga pertandingan tersebut menjadi sarana untuk memahami atmosfer persaingan di level tinggi.
Aji menegaskan bahwa para pemain siap menghadapi laga ini.
Namun, Aji mengatakan akan merotasi pemain guna memberikan kesempatan kepada mereka yang masih minim mendapatkan jam terbang.
League Cup, De Red FC mengincar kemenangan saat melawan PSM Makassar di Surabaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- League Cup: Shin Tae-yong Diam-diam Tentukan 3 Pemain Asing Persija Jakarta
- Madura United Berburu Pelampiasan di Markas PSM Makassar
- Jose Gomes Tak Beri Madura United Waktu Bersantai Seusai Kalah dari Persebaya
- I.League Tegaskan Aturan Pemain Asing di League Cup 2026, Klub Tak Bisa Asal Ganti
- Persija vs PSMS Jadi Laga Pembuka League Cup 2026/2027, Catat Tanggalnya
- Bhayangkara FC vs PSM, Juku Eja Siap Beri Kejutan untuk The Guardians