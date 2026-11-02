League Cup: Lama Tak Dilirik Shin Tae-yong, Shayne Pattynama Kini Masuk Skuad Persija

jpnn.com - Persija Jakarta berpotensi menghadirkan cerita menarik dalam gelaran League Cup 2026/2027. Nama Shayne Pattynama masuk dalam daftar 25 pemain yang disiapkan Shin Tae-yong untuk menghadapi turnamen tersebut.

Keputusan ini memunculkan tanda tanya mengenai peluang Shayne mendapatkan kesempatan bermain. Pasalnya, hingga pekan kedelapan Super League 2026/2027, Shin Tae-yong belum pernah menurunkannya.

Shin Tae-yong telah menentukan 25 pemain yang akan memperkuat Macan Kemayoran. Selain Shayne, terdapat sejumlah nama menarik, seperti Pratama Arhan, Jordi Amat, Aqil Savik, Fajar Fathurrahman, dan Eksel Runtukahu.

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Komposisi tersebut membuka peluang bagi sejumlah pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain di Super League 2026/2027.

Shayne menjadi salah satu pemain yang menarik untuk dinantikan. Masuknya nama pemain Timnas Indonesia itu membuka peluang baginya untuk mendapatkan menit bermain, meskipun belum menjamin dirinya bakal masuk starting XI.

Selain Shayne, Shin Tae-yong juga mendaftarkan Marselino Ferdinan. Gelandang yang diperkenalkan sebagai pemain baru Persija pada 23 September 2026 tersebut masih menjalani pemulihan cedera di luar negeri.

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai waktu bergabungnya Marselino dengan skuad Persija.

Untuk komposisi pemain asing, Persija mendaftarkan tiga nama, yakni Kerim Memija, Kyohei Yoshino, dan Kwon Chang-hoon. Ketiganya dipersiapkan untuk menghadapi persaingan di fase grup sesuai regulasi turnamen.