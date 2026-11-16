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League Cup: Madura United Siapkan 3 Senjata Asing, Persela dan Persijap Harus Waspada

League Cup: Madura United Siapkan 3 Senjata Asing, Persela dan Persijap Harus Waspada
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Skuad Madura United. Foto: Super League.

jpnn.com - Madura United sudah menyiapkan tiga pemain asing andalan untuk menjadi senjata utama dalam menghadapi League Cup 2026. Siapa saja?

Pelatih Madura United Jose Gomes telah menentukan tiga legiun asing yang akan didaftarkan untuk memperkuat tim. Mereka adalah Dimitar Mitkov, Mendonca, dan Danilo Santacruz.

"Kami sudah putuskan mendaftarkan Mitkov, Mendonca, dan Santacruz," ucap Jose Gomes.

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Ketiganya bukan nama sembarangan. Mereka merupakan pemain yang selama ini memberikan kontribusi penting dan rutin mendapatkan menit bermain bersama Madura United di Super League 2026/2027.

Dimitar Mitkov menjadi salah satu ancaman serius bagi pertahanan lawan. Penyerang anyar tersebut memimpin daftar pencetak gol terbanyak setelah membukukan enam gol dari delapan pertandingan.

Sementara itu, Danilo Santacruz juga langsung menunjukkan kualitasnya meski berstatus sebagai pemain baru. Kepercayaan Jose Gomes dibayar dengan penampilan konsisten serta kontribusi penting di lapangan.

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Nama lainnya, Mendonca, juga memiliki peran penting. Bek andalan Madura United sejak musim 2025/2026 itu tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga mampu mencetak gol.

Musim ini, dia sudah menyumbangkan dua gol dan beberapa kali masuk Best XI of the Week.

Madura United telah menyiapkan tiga pemain asing untuk menghadapi League 2026. Siapa saja mereka?

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