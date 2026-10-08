League Cup Segera Dimulai, Duel Klasik Persija vs PSMS Jadi Laga Pembuka?
jpnn.com - League Cup 2026/2027 berpotensi langsung menyuguhkan duel menarik sejak pertandingan pertama. Salah satu laga yang mencuri perhatian ialah pertemuan Persija Jakarta dengan PSMS Medan.
Kedua klub memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Indonesia. Karena itu, jika duel tersebut dipilih sebagai laga pembuka, persaingan League Cup berpotensi langsung berlangsung sengit.
Namun, Direktur Utama I.League Ferry Paulus belum memastikan Persija kontra PSMS akan menjadi pertandingan pembuka League Cup musim ini.
Yang sudah dipastikan, kompetisi yang melibatkan klub-klub Super League dan Championship tersebut mulai bergulir pada 3 November 2026.
"Kick off sudah kami tentukan. Saat ini kami masih menunggu ketersediaan stadion."
I.League masih mencari venue yang tepat untuk menggelar pertandingan perdana. Stadion pembuka akan ditentukan setelah operator memastikan waktu dan lokasi yang sesuai.
"Kami masih mencari waktu dan ruang yang paling tepat untuk pembukaannya."
League Cup 2026/2027 akan menggunakan format fase grup sebelum memasuki babak gugur.
Turnamen League Cup 2026/2027 segera dimulai. Duel antara Persija Jakarta vs PSMS Medan berpotensi menjadi partai pembuka?
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