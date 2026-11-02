League Cup: Shin Tae-yong Diam-diam Tentukan 3 Pemain Asing Persija Jakarta

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong sudah menetapkan tiga pemain asing yang akan menjadi andalannya di ajang League Cup 2026/2027. Siapa saja?

Shin Tae-yong memastikan tidak ingin berlama-lama menentukan komposisi pemain asing untuk menghadapi turnamen tersebut.

"Saya sudah membuat keputusan untuk tiga pemain itu. Saya pikir kalian akan tahu saat daftarnya diumumkan," kata Shin Tae-yong.

Meski belum menyebutkan nama ketiga pemain asing pilihannya, berdasarkan data pendaftaran di laman resmi I.League, tiga nama yang masuk dalam skuad Persija untuk League Cup 2026/2027 ialah Kerim Memija, Kyohei Yoshino, dan Kwon Chang-hoon.

Ketiganya masuk dalam daftar 25 pemain Persija Jakarta yang telah didaftarkan untuk mengikuti turnamen tersebut.

Selain tiga pemain asing itu, skuad Macan Kemayoran juga diperkuat sejumlah nama menarik. Ada Marselino Ferdinan, Andritany Ardhiyasa, Aqil Savik, Shayne Pattynama, hingga Eksel Runtukahu.

Baca Juga: Kemenangan Dewa United dari Persija Menjadi Bukti Sahih

Kehadiran sejumlah pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain juga membuka peluang bagi Shin Tae-yong untuk melakukan rotasi selama turnamen.

Sesuai regulasi, pendaftaran pemain asing League Cup 2026/2027 dibagi menjadi dua periode. Periode pertama ditutup pada Senin (2/11/2026), sedangkan periode kedua berlangsung pada 2-14 Januari 2027.