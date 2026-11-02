League Cup: Tak Gentar Hadapi Persija Jakarta, PSMS Medan Siapkan Senjata

jpnn.com - Status Persija Jakarta sebagai klub papan atas tak membuat PSMS Medan gentar. Ayam Kinantan siap memberikan perlawanan saat kedua tim bertemu pada laga pembuka League Cup 2026/2027 di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11) malam.

Duel melawan Macan Kemayoran menjadi ujian pertama PSMS di Grup A Zona 1 Barat. Pelatih Eko Purdjianto ingin memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri untuk meraih hasil positif.

"Yang pasti kami sudah siapkan," ujar Eko.

Menghadapi Persija tentu bukan perkara mudah. Macan Kemayoran merupakan salah satu peserta Super League 2026/27 dengan pengalaman dan kedalaman skuad yang patut diperhitungkan.

Meski demikian, Eko tidak ingin anak asuhnya hanya terpaku pada reputasi lawan. Dia menilai persaingan di Grup A Zona 1 Barat masih terbuka karena setiap peserta memiliki peluang untuk melangkah ke fase berikutnya.

Selain Persija, PSMS juga akan menghadapi Sumsel United yang sama-sama berkompetisi di Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis (3/12) sore.

Persaingan semakin ketat karena regulasi League Cup 2026/2027 hanya menyediakan satu tiket ke babak 12 besar bagi setiap juara grup. Artinya, PSMS harus memaksimalkan setiap pertandingan jika ingin menjaga peluang lolos.

"Semua kesempatan terbuka, kami akan memulai dengan main di kandang dan regulasinya kami sama-sama bisa mendaftarkan tiga pemain asing," jelas Eko. (dkk/jpnn)