Leandro Trossard Tegaskan Tak Berniat Meninggalkan Arsenal

Pemain Arsenal asal Belgia, Leandro Trossard. Antara/Onefootball.com

jpnn.com - JAKARTA - Leandro Trossard mengaku sangat merasa nyaman di klub Liga Inggris Arsenal.

Oleh karena itu, penyerang asal Belgia ini menyatakan tidak berniat meninggalkan Arsenal, meskipun sempat beredar spekulasi mengenai kemungkinan transfernya dari klub London tersebut.

Trossard mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers menjelang laga kualifikasi Piala Dunia antara Belgia dan Makedonia Utara pada Jumat pekan ini.

“Selalu ada rumor seperti itu. Namun, meninggalkan Arsenal tidak pernah benar-benar menjadi pilihan. Saya merasa sangat nyaman di sini,” kata Trossard seperti dikutip beIN Sports pada Rabu (8/10).

Pemain berusia 30 tahun itu mengakui sempat mengalami masa sulit pada awal musim karena cedera, yang membuatnya kehilangan menit bermain.

“Di awal musim saya sedikit kesulitan karena cedera. Saya pikir rumor itu muncul karena kurangnya waktu bermain,” kata pemain yang bergabung dengan Arsenal pada 2023 dari Brighton & Hove Albion, itu.

Namun, Trossard kini kembali bugar dan menjadi bagian penting dalam skuad pemimpin klasemen Liga Inggris tersebut. Trossard mengatakan kini telah kembali bugar dan berada dalam performa terbaik.

“Beberapa pekan terakhir berjalan sangat baik, baik untuk saya secara pribadi maupun untuk Arsenal."

