Leapmotor Akan Memasuki Pasar Otomotif Indonesia Melalui Indomobil
jpnn.com, JAKARTA - Langkah ekspansi kendaraan listrik di Indonesia kembali mendapat pemain baru. PT. Indomobil National Distributor (IND) bersiap menghadirkan merek mobil listrik asal China, Leapmotor, ke pasar domestik.
Perusahaan yang juga memegang distribusi merek di bawah grup Stellantis seperti Citroën dan Jeep itu tengah menyiapkan langkah awal untuk memperkenalkan brand tersebut.
Tak sekadar menjual, Indomobil bahkan membuka peluang perakitan lokal untuk model-model yang nantinya dipasarkan.
CEO PT. Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw, mengatakan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan mitra global guna membawa Leapmotor ke Indonesia.
Kerja sama itu merupakan bagian dari strategi memperluas ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.
Menurut Tan, rencana yang disiapkan mencakup banyak aspek sekaligus.
Mulai dari produksi lokal, distribusi kendaraan secara nasional, hingga pembangunan layanan purnajual yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.
“Mobil rencananya akan dirakit secara lokal di Indonesia. Kami juga bertanggung jawab atas distribusi, layanan purnajual, serta menjaga kualitas produk,” ujarnya di Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
