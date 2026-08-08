Leapmotor B10 dan C10 Mulai Dirakit di Purwakarta

jpnn.com, PURWAKARTA - Produsen mobil asal China, Leapmotor memulai keseriusan bermain di Indonesia dengan memulai perakitan dua model secara lokal, yakni B10 dan C10.

Kedua model itu dirakit di PT National Assemblers Plant 3, Purwakarta, Jawa Barat.

Fasilitas itu mengadopsi standar manufaktur global Leapmotor dan Stellantis untuk memastikan setiap kendaraan yang diproduksi memenuhi standar kualitas, keamanan, dan keandalan yang konsisten.

Pada tahap awal operasional, Plant 3 memiliki kapasitas produksi hingga lima unit per jam atau sekitar 10.000 unit per tahun.

Managing Director Stellantis ASEAN, Isaac Yeo mengungkapkan Indonesia merupakan pasar dengan potensi pertumbuhan kendaraan listrik yang besar di kawasan Asia Tenggara.

"Dimulainya perakitan lokal menjadi langkah penting bagi Leapmotor untuk semakin mendekatkan produk kami kepada konsumen Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis dan memperkuat kehadiran merek Leapmotor di kawasan ASEAN," kata Isaac Yeo dalam siaran persnya, Jumat (8/8).

"Bersama Indomobil, kami bangga memulai babak baru ini melalui perakitan lokal Leapmotor C10 dan B10," sambungnya.

Dia menambahkan pabrik ini dipersiapkan untuk beradaptasi terhadap kebutuhan pasar sekaligus mendukung pengembangan portofolio produk Leapmotor di masa mendatang, tanpa mengorbankan standar kualitas manufaktur global yang menjadi acuan Leapmotor dan Stellantis.