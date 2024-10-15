Leapmotor Bakal Masuk RI Lewat Indomobil, Pasar Mobil Listrik Kian Sengit

jpnn.com, JAKARTA - Industri otomotif Indonesia akan kedatangan pemain baru utama dari Tiongkok, terutama di segmen kendaraan listrik (EV) yang siap meramaikan pasar pada tahun ini.

Leapmotor, tidak lama lagi akan melantai di Indonesia dengan menggandeng PT Indomobil National Distributor sebagai distributor di tanah air.

Kehadiran Leapmotor akan semakin memperkaya portofolio Stellantis Brand House di Indonesia, dengan pendekatan yang berakar pada kekuatan mesin dan penguasaan teknologi inti.

Leapmotor dianggap memiliki tolok ukur yang berbeda dengan kendaraan listrik dari China lainnya.

Menurut Indomobil, Leapmotor memilih bertumbuh secara terukur melalui penguatan mesin, fondasi manufaktur yang solid, dan pengembangan teknologi inti yang mendorong efisiensi, kualitas, serta percepatan inovasi

Sejak beberapa tahun terakhir, jenama otomotif yang tidak lama lagi akan meramaikan pasar Indonesia telah menunjukkan keberhasilan transformasi yang signifikan dari pemain domestik menjadi salah satu kontender NEV dengan skala produksi yang semakin besar.

Dalam siaran persnya, Leapmotor secara konsisten telah menumbuhkan portofolio mereka melalui memperkuat kapasitas industri, serta menempatkan diri sebagai merek yang menawarkan kombinasi antara teknologi maju, efisiensi biaya, dan nilai kompetitif bagi konsumen.

Pertumbuhannya secara konsisten menjadi perhatian media dan analis karena didukung oleh fondasi mesin yang solid, bukan sekadar mengikuti tren pasar.