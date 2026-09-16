Leapmotor Beri Garansi Baterai Seumur Hidup untuk 2 Mobil Listrik Ini

jpnn.com, JAKARTA - Leapmotor Indonesia menghadirkan program Lifetime Battery Warranty (garansi baterai seumur hidup) untuk dua model mobil listrik yang dijual di tanah air, yakni B10 dan C10.

Program itu dirancang untuk memberikan perlindungan baterai jangka panjang sekaligus menghadirkan ketenangan lebih bagi konsumen dalam menggunakan kendaraan listrik setiap hari.

Selain itu, layanan itu membuat konsumen dapat menikmati kendaraan listrik dengan rasa aman sejak awal masa kepemilikan.

Sebagai komponen utama pada kendaraan listrik, baterai memiliki peran penting dalam mendukung performa, efisiensi, serta kenyamanan berkendara.

CEO PT Indomobil National Distributor Tan Kim Piauw mengungkapkan pihaknya memberikan perlindungan terhadap baterai tegangan tinggi (High Voltage Battery) selama masa kepemilikan kendaraan bagi pemilik pertama.

Ini merupakan bagian dari layanan purnajual yang dirancang untuk menjaga keandalan kendaraan sekaligus memberikan ketenangan bagi konsumen dalam penggunaan sehari-hari.

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"Kami percaya bahwa pengalaman memiliki kendaraan listrik tidak berhenti saat konsumen menerima kendaraan, tetapi terus berlanjut sepanjang masa kepemilikannya. Melalui Lifetime Battery Warranty, kami ingin menghadirkan rasa tenang sekaligus memberikan nilai lebih bagi pelanggan," kata Tan Kim Piauw dalam siaran persnya, Selasa (15/9).

Program ini memberikan perlindungan terhadap komponen baterai tegangan tinggi sesuai ketentuan garansi Leapmotor, sekaligus menjadi bagian dari ekosistem layanan purna jual yang mendukung performa kendaraan dalam penggunaan jangka panjang.