Lebaran 2026 Momentum Emas Bagi TAF, Mobil MPV Masih Jadi Penopang
jpnn.com, JAKARTA - PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) optimistis pasar otomotif Indonesia pada tahun ini masih bergairah.
Keyakinan itu ditopang dari catatan 66.936 unit mobil baru mengalir ke tangan konsumen sepanjang Januari.
Pencapaian tersebut terbukukan naik tipis dibanding periode yang sama tahun lalu.
Menjelang musim mudik Lebaran, optimisme TAF pun kian terasa.
Dukungan promo dan pembiayaan digelontorkan penuh untuk jaringan diler Toyota dan Daihatsu. TAF yakin tradisi pulang kampung selalu menjadi momentum emas penjualan.
“Kami optimistis untuk penjualan pada musim lebaran dan mendukung penuh teman-teman diler Toyota dan Daihatsu,” ungkap Marketing and PR TAF Reynatta Ludy, di Jakarta.
Di ruang-ruang pamer, mobil di segmen Multi-Purpose Vehicle (MPV) tetap jadi primadona.
Kabin lega tujuh penumpang dan daya angkut mumpuni menjadi jawaban kebutuhan keluarga Indonesia saat perjalanan jauh.
