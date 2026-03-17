Lebaran 2026, Pertamina Siagakan 1.620 SPBU dan Layanan Motorist di Jalur JBB

jpnn.com - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) resmi mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran distribusi energi mulai dari BBM, LPG, hingga Avtur, guna melayani lonjakan mobilitas masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Pihak Pertamina memastikan stok energi di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten berada dalam posisi aman. Berdasarkan proyeksi, kebutuhan Gasoline (bensin) diprediksi naik 9,6%, sedangkan LPG naik 2,86% dibandingkan kondisi normal.

"Kami telah menyiapkan infrastruktur yang masif, mulai dari 1.620 SPBU hingga 2.331 agen LPG," kata Sales Area Manager Retail Karawang Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Ancala Egah, Selasa (17/3).

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Andalkan Inovasi Block Mode untuk Jaga Stok BBM Tetap Aman

Dia menjelaskan, pihaknya fokus pada titik-titik krusial yang menjadi urat nadi mudik, khususnya di ruas Tol Jakarta–Cikampek hingga Cipali.

"Khusus untuk jalur mudik, kami menyiagakan 427 SPBU yang beroperasi 24 jam, 18 Kiosk Pertamina Siaga, dan 52 titik motorist atau layanan pesan antarBBM (PDS) untuk menembus kemacetan," ujarnya.

Selain itu, Pertamina juga menghadirkan fasilitas Serambi MyPertamina di 12 titik sebagai tempat istirahat gratis bagi pemudik yang ingin melepas lelah di jalur tol dan jalur wisata.

Untuk memanjakan konsumen, Pertamina memberikan stimulus ekonomi berupa promo potongan harga sebesar Rp15 ribu bagi pembelian produk Pertamax dan Dex Series. Promo ini berlaku khusus untuk transaksi melalui aplikasi MyPertamina selama periode 13 hingga 31 Maret 2026.

Pengamat Energi, Sofyano Zakaria, memberikan apresiasi terhadap konsistensi Pertamina dalam membentuk Satgas RAFI setiap tahun. Menurutnya, evaluasi rutin yang dilakukan membuat pelayanan semakin handal.