menu
JPNN.comJPNN.com
Lebaran 2026, Trafik Penumpang di Bandara SMB II Palembang Naik 11,6 Persen

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Operasional Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2026 di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang resmi berkahir pada Senin (30/3/2026).

Berdasarkan data final, bandara kebanggan warga Sumatera Selatan itu mencatatkan pertumbuhan signifikan baik dari sisi jumlah penumpang maupun pergerakan pesawat.

Selama periode 13-30 Maret 2026, tercatat sebanyak 193.628 penumpang telah dilayani. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 11,6 persen jika dibandingkan denga angkutan Lebaran tahun lalu.

Baca Juga:

General Manager Bandara SMB II Ahmad Syaugi Shahab mengungkapkan bahwa puncak kepadatan terjadi pada 18 Maret dengan total 13.826 penumpang dalam satu hari.

"Sinergi antar-stakeholder membuat lonjakan trafik ini dapat terkelola denga optimal. Poin utamanya adalah kami berhasil mempertahankan status zero accident selama masa angkutan Lebaran," ungkap Syaugi.

Selain penumpang, pergerakan pesawat juga naik 17,7 persen dari total 1.277 penerbangan.

Baca Juga:

"Pertumbuhan ini didorong oleh adanya 229 extra flight untuk rute populer seperti Jakarta (Cengkareng dan Halim), Yogyakarta dan Batam," tutup Syaugi. (mcr35/jpnn)

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Cuci Hati

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI