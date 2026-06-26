Lebaran Anak Yatim Jadi Momentum Perkuat Kemandirian Mustahik

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berkomitmen memperkuat pemberdayaan anak yatim dan penyandang disabilitas melalui pengelolaan zakat yang berorientasi pada peningkatan kemandirian.

Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Lebaran Yatim dan Disabilitas yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) pada Kamis (25/6/2026).

Ketua Baznas H. Sodik Mudjahid, mengatakan peringatan 10 Muharram perlu dimanfaatkan sebagai momentum mengubah pendekatan bantuan sosial menjadi program pemberdayaan yang berkelanjutan bagi para mustahik.

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Menurut Sodik, tema "Festival Pesan Inklusif dari Jiwa Anak untuk Negeri" yang diusung Kemenag sejalan dengan upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dengan memberi kesempatan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka.

"Keberhasilan mewujudkan keadilan sosial bagi anak yatim dan disabilitas tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga dari kesempatan mereka untuk berkarya, menyampaikan gagasan, dan menentukan masa depan," ujarnya.

Dia menambahkan, Baznas terus mengembangkan pengelolaan zakat dan wakaf yang tidak berhenti pada penyaluran bantuan konsumtif, melainkan diarahkan untuk menciptakan penerima manfaat yang lebih mandiri secara ekonomi maupun sosial.

Sebagai bentuk implementasi, Baznas mengoptimalkan penyaluran dana umat melalui program beasiswa, pelatihan keterampilan, serta berbagai kegiatan pemberdayaan produktif yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.

Sodik berharap sinergi melalui program "Peaceful Muharram" dapat memperkuat tata kelola zakat nasional sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup anak yatim dan penyandang disabilitas.