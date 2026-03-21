Lebaran di Serambi Mekah, Presiden Prabowo Salat Id Bersama Warga di Masjid Darussalam Aceh Tamiang

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto menunaikan ibadah salat Idulfitri 1447 Hijriah bersama ribuan warga dan penghuni Hunian Sementara (Huntara) di Masjid Darussalam, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (21/3).

Dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden dari Jakarta, Sabtu, Presiden Prabowo tiba di masjid sekitar pukul 07.20 WIB dengan mengenakan baju koko putih, celana hitam, serta peci hitam.

Prabowo memasuki ruangan masjid dengan didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Prabowo kemudian duduk di saf terdepan bersebelahan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berada di sebelah kanan dan Teddy di sebelah kiri.

Hadir juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto.

Salat Id tersebut berlangsung pukul 07.30 WIB dengan dipimpin Tengku Junaidi yang merupakan imam Masjid Darussalam, Aceh Tamiang.

Ibadah salat Idul Fitri 1447 H di Masjid Darussalam tersebut dihadiri oleh sekitar 1.300 jamaah yang terdiri atas penghuni Hunian Sementara (Huntara) Aceh Tamiang serta masyarakat sekitar.(antara/jpnn)



