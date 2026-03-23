Lebaran, Kunjungan di Mal Meningkat, Penjualan 2 Digit

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat, puncak kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan atau mal terjadi pada H+1 Lebaran 2026.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja memproyeksikan kunjungan masyarakat ke mal akan adanya pertumbuhan penjualan mencapai dua digit.

Menurut dia, rata-rata kenaikan kunjungan diperkirakan berada di kisaran 10-15 persen selama periode libur Idulfitri tahun ini.

"Ini lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat setelah hari pertama Idulfitri dan aktivitas silaturahmi," kata dia, Senin (23/3).

Alphonzus Widjaja mengatakan hampir semua kategori produk dan barang mengalami peningkatan penjualan selama Ramadan.

“Pola belanja berubah menjelang Idulfitri dan pada saat libur Idulfitri di mana masyarakat akan cenderung berbelanja produk makanan dan minuman (food and beverages) serta hiburan (entertainment),” kata Alphonzus.

Ketika dijumpai, Hasnah (18), salah satu pengunjung Pondok Indah Mall (PIM) Jakarta mengaku memilih menghabiskan waktu libur Lebaran di pusat perbelanjaan karena tidak mudik tahun ini.

“Biasanya kami ke luar kota, ke Bandung. Tetapi tahun ini ingin suasana berbeda, jadi ke mal saja karena lebih dekat,” ujar dia.