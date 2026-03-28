menu
JPNN.comJPNN.com
Lebaran Sudah Lewat, tetapi Banyak ASN Belum Terima THR

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PPPK dan PPPK Paruh Waktu senasib, sama-sama tidak menerima THR 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait banyak ASN belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2026.

Purbaya menjelaskan belum cairnya THR secara penuh disebabkan karena  proses pengajuan dari masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Menurut dia, kendala utama bukan berada di Kementerian Keuangan, melainkan pada tahapan administrasi di tiap instansi pengusul.

Baca Juga:

“Di kementerian/lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar, masuk, bayar, masuk, bayar,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (27/3).

Menurut dia, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan seluruh anggaran THR dari APBN

Namun, pencairan baru dapat dilakukan setelah kementerian dan lembaga  menyampaikan pengajuan pembayaran sesuai prosedur yang berlaku.

Baca Juga:

Purbaya menambahkan kelengkapan persyaratan menjadi faktor penentu dalam percepatan pencairan. 

Apabila dokumen belum lengkap, proses pembayaran tidak dapat segera diproses.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI